全民權證／台達電 兩檔火熱

受惠於全球AI資料中心擴建潮，電源與散熱大廠台達電（2308）產業前景持續看旺，近期股價雖因雜音而拉回，但昨（15）日已明顯反彈，可望重啟漲勢。

法人分析，隨著高階AI伺服器電源轉換效率與液冷散熱技術需求爆發，台達電在核心技術的領先地位確立，長線營運動能強勁。由於本業營運動能延續，吸引外資高度關注並紛紛上調其獲利預期與目標價。

近日股價走勢處於低檔反彈的格局，法人持續看好其後市表現，但對資金有限的小資族，以台達電為標的的認購權證成為提高資金運用效率的選擇。

權證發行商建議，看好台達電後市的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期150天以上的商品介入，惟須審慎評估風險並嚴控資金配置。（統一證券提供）

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