聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／台達電 兩檔火熱
受惠於全球AI資料中心擴建潮，電源與散熱大廠台達電（2308）產業前景持續看旺，近期股價雖因雜音而拉回，但昨（15）日已明顯反彈，可望重啟漲勢。
法人分析，隨著高階AI伺服器電源轉換效率與液冷散熱技術需求爆發，台達電在核心技術的領先地位確立，長線營運動能強勁。由於本業營運動能延續，吸引外資高度關注並紛紛上調其獲利預期與目標價。
近日股價走勢處於低檔反彈的格局，法人持續看好其後市表現，但對資金有限的小資族，以台達電為標的的認購權證成為提高資金運用效率的選擇。
權證發行商建議，看好台達電後市的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期150天以上的商品介入，惟須審慎評估風險並嚴控資金配置。（統一證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。