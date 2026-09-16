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玉山金吸金 權證兩檔有看頭

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

近來台股盤弱承壓，盤面個股多數回檔修正，金融股因避險效應浮現，加上高股息殖利率題材護體，反而吸引資金薈萃，玉山金（2884）股價即一路走高，成為市場買盤轉進追捧的焦點。

本周市場不確定因素多，台股大盤面臨季線保衛戰，但法人仍看好業績成長股，特別是8月營收月增、年增、及今年前八月累計營收年增股，逢低仍是可關注標的。玉山金8月合併營收98.39億元，月增12.3%、年增19.29%；累計前八月營收約724.35億，年增21.26%。8月稅後純益35.9億元，累計稅後純益280.4億元，創歷年同期新高，每股純益（EPS）為1.73元。

玉山金近期屢屢列入本土投顧法人的「建議買進名單」之列，主因除預期放款業務呈現雙位數年增長外，且在財富管理動能強勁的帶動下，手續費也將呈現高雙位數成長，預估今年EPS為2.53元，2027年更將成長至2.79元。

外資美銀證券指出，近來市場對台灣金融股的興趣正在上升，但該如何操作，美銀以情境分析舉例，當科技股與AI族群下跌修正時，市場資金通常會尋求防禦性股票躲避風險，銀行型金控如玉山金，通常股價將表現強勢並擊敗大盤。

此外，美銀證券認為，玉山金短期受市場波動的影響程度小於10%，受AI相關市場波動影響主要在財富管理手續費，然因投資收益占比極低，因此防禦性較強。

權證發行商建議，看好玉山金等「營收三增股」後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外5%內、距到期日超過三個月的相關認購權證進行布局。

玉山金 吸金 營收

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