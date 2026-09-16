華邦電、南亞科 權證押逾120天

本周進入超級央行周，包括美國聯準會、日銀等利率會議將接續登場，加上今（16）日是台指期結算日，台股震盪難免，但市場仍看好華邦電（2344）、南亞科等8月營收三增股表現，權證券商建議，可利用券商市積極等條件的認購權證，參與業績成長股走勢。

華邦電8月營收年增289.4%、月增2%，累計前八月營收年增177.3%；分析師指出，全球DRAM供給維持緊俏，而AI伺服器、資料中心交換器及網路基礎設施需求推升記憶體用量，第2季毛利率已季增至66.2%，稅後純益241.9億元、季增139.2%，每股純益（EPS）5.4元，優於預期且創歷史新高。

展望後市，DRAM供需維持緊俏，帶動CMS合約價格延續上行，市場預估華邦電第3季營收837.9億元、季增40%，毛利率預估季增至68.7%，因此上修稅後純益至343.2億元、季增41.8%，EPS為7.6元，營運可望續創新高。

南亞科8月營收月增1.8%、年增560.8%，續創單月歷史新高；其中，新合約自7月起生效，因此營收呈現大幅上揚，8月平均價格與7月相近，營收微幅上升。南亞科的合約包含一年、半年、單季，在價格大幅上揚下，該月的營收會明顯變動。

第3季市場對DDR4需求持續熱絡，短期內供應吃緊。目前DDR4皆優先滿足伺服器相關需求，雲端服務巨頭正積極爭搶DRAM產能，供應緊俏狀況預計將持續到2027年，市場預估南亞科第3季EPS上看26.2元。

看好華邦電、南亞科後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的權證靈活操作。