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日月光、力積電 認購靚

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
日月光投控。 聯合報系資料照
日月光投控。 聯合報系資料照

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本周台股面臨台指期結算、美國FOMC、美股四巫日，AI發展雜音等因素干擾，大盤指數陷入季線保衛戰；惟法人仍看好業績成長股，8月營收年、月雙增及前八月累計營收年增的「營收三增股」，逢低吸引買盤關注。因近期盤勢波動變大，可挑相關個股的長天期權證短線操作。

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）應用持續深化，台股半導體族群近期備受市場矚目。封測龍頭日月光投控（3711）憑藉強勁的先進封裝技術與資本支出上修效益，基本面展望強勢；晶圓代工廠力積電則力拚營運轉型，展現不同的產業格局，成為市場資金焦點。

日月光投控受惠於全球AI晶片對高階封測與測試產能的龐大需求，市場法人普遍看好其後市表現。隨著資本支出指引上修，外資與法人紛紛上調其未來幾年的獲利預估，顯示其在先進封裝領域的技術壁壘與市占率穩固。

日月光投控8月營收首度突破800億元大關，創下單月歷史新高，受惠強勁的AI晶片需求與CoWoS外溢商機，公司積極上修資本支出並擴大先進封裝、矽光子等前瞻技術布局。

在股價表現上，日月光投控展現出強韌的抗跌追價力道。法人表示，日月光投控受惠AI紅利基本面看俏，力積電則力求體質優化，正處於產業轉型與調整的關鍵期。

面對成熟製程的市場競爭壓力，力積電積極布局特殊應用晶片（ASIC）、3D IC晶圓堆疊及記憶體整合等創新技術，試圖在利基市場中突圍；近期股價隨著大盤與成熟製程供需狀況震盪，成交量維持一定熱度。

權證發行商建議，對於喜愛短線操作、搶反彈或進行避險的交易人而言，除了直接買賣現股，亦可透過適當的認購或認售權證進行布局，可挑選距離到期日還有120天以上、價內外5％內的認購權證介入，利用權證的槓桿特性，在看好個股攻高時放大資金效益。

權證雖具備「以小博大」的高槓桿優勢，但因具有時間期限，投資人在挑選標的時，應以造市商委買委賣價差合理、隱含波動率穩定的權證為優先，並做好嚴格的資金控管與停損規劃，才能在瞬息萬變的科技股浪潮中穩健獲利。

力積電 日月光 認購

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