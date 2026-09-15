期貨商論壇／黃金期 避險優選

黃金期貨本周開局明顯承壓，14日一度重挫至每英兩4,253美元，創下近一個月新低，跌勢主因美國10年期公債殖利率自2023年以來首度升破5%整數關卡，加上美元指數走強，利率與美元這兩大黃金的對手資產同步走揚，對金價形成沉重壓力。

這波金價走弱與油價大漲同步發生。油價飆升會強化通膨疑慮，進而利多黃金的避險屬性，但金價卻反向走跌，顯示市場目前更在意的是升息本身帶來的資金成本壓力，通膨疑慮反而被擺到次要位置。

市場現正屏息等待聯準會FOMC利率會議結果，若聯準會確實如市場預期升息1碼，且會後聲明維持偏鷹立場，金價短線恐持續在低檔整理；反之若決策結果或會後發言偏向鴿派，避險與降息受惠情緒可能同步回補，帶動金價反彈。

展望後市，投資人應密切關注FOMC會議結果與美債殖利率後續走向。操作上，建議透過黃金期貨進行雙向避險，亦可運用台股相關ETF靈活布局，如追蹤黃金期貨指數的期元大S&P黃金（00635U）或具槓桿特性的期元大S&P黃金正2（00708L），並嚴守紀律。（永豐期貨提供）

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