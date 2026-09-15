聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／聯電期 動能回升
聯電（2303）為晶圓代工大廠，深耕22、28奈米及8吋特殊製程，近年積極由傳統成熟製程晶圓廠轉型為特殊製程與異質整合平台，並布局矽光子、先進封裝及12奈米製程，持續切入AI、通訊等高階應用市場。
聯電近期營運動能明顯回升，8月營收月增5%、年增30.7%，連續六個月呈年月雙增；第2季晶圓出貨量季增10.6%，產能利用率由首季79%提升至85%，其中22、28奈米製程營收續創新高；第3季晶圓出貨量預估季增高個位數百分比，產能利用率可望突破九成。
聯電持續強化AI相關布局，今年資本支出提高至20億美元，投入新加坡及台南擴產，並已於7月交付首批12吋矽光子量產晶片，預計2027年建置完整導入平台；先進封裝則布局中介層、晶圓對晶圓鍵合、混合鍵合及深矽溝槽電容等技術。與英特爾合作的12奈米製程預計明年底開始貢獻首波實質營收，今年AI相關營收預估接近3億美元。
整體而言，短期受惠產能利用率回升與價格改善，中長期則由AI、矽光子及先進封裝提供新的成長動能。（兆豐期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。