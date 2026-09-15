期貨商論壇／聯電期 動能回升

聯電（2303）為晶圓代工大廠，深耕22、28奈米及8吋特殊製程，近年積極由傳統成熟製程晶圓廠轉型為特殊製程與異質整合平台，並布局矽光子、先進封裝及12奈米製程，持續切入AI、通訊等高階應用市場。

聯電近期營運動能明顯回升，8月營收月增5%、年增30.7%，連續六個月呈年月雙增；第2季晶圓出貨量季增10.6%，產能利用率由首季79%提升至85%，其中22、28奈米製程營收續創新高；第3季晶圓出貨量預估季增高個位數百分比，產能利用率可望突破九成。

聯電持續強化AI相關布局，今年資本支出提高至20億美元，投入新加坡及台南擴產，並已於7月交付首批12吋矽光子量產晶片，預計2027年建置完整導入平台；先進封裝則布局中介層、晶圓對晶圓鍵合、混合鍵合及深矽溝槽電容等技術。與英特爾合作的12奈米製程預計明年底開始貢獻首波實質營收，今年AI相關營收預估接近3億美元。

整體而言，短期受惠產能利用率回升與價格改善，中長期則由AI、矽光子及先進封裝提供新的成長動能。（兆豐期貨提供）

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