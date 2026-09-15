期貨網路詐騙 三類型

台股近期交投熱絡、指數高檔震盪，詐騙集團也乘勢而動。臺灣期貨交易所最新統計顯示，期貨商8月蒐報檢舉的社群平台疑似期貨詐騙案件數較7月增加，其中又以偽冒合法期貨商及營業員身分，誘騙民眾加LINE手法最為猖獗，期交所提醒投資人務必提高警覺，仔細查證帳號及身分真偽。

為強化第一線防詐量能，期交所自今年3月至9月推動「期貨商反詐治理評鑑活動」，要求期貨商落實三大任務：建置反詐基礎建設、主動檢舉蒐報社群平台詐騙貼文及加強客戶防詐宣導。截至8月底，期貨商蒐報檢舉社群平台疑似詐騙案件577件，並舉辦33場創新反詐活動，觸及人數超過8,000人，展現相當推動成效。

根據期交所統計，8月社群平台疑似詐騙案件數持續較前月增加，其中以臉書投資社團貼文占比最高，達六成，Threads串文則超過三成。歸納詐騙集團常用手法，主要可分為三類。

第一，假借分享個人投資獲利或進出點位，或以「高勝率訊號」為噱頭，誘騙民眾加入LINE；第二，非法交易平台以「最低交易0.1口」、「免保證金」、或「限時開戶優惠」等話術，吸引投資新手及小資族開戶；第三，冒用合法期貨商營業員、期貨顧問分析師等身分，搏取投資人信任。

期交所指出，詐騙集團除假冒合法從業人員、偽造投資社團外，也不斷結合新興科技翻新話術，對民眾財產安全構成嚴重威脅，投資人不可不慎。

期交所強調，期貨交易具備高槓桿、高風險特性，民眾從事交易前，務必確認透過合法期貨商及營業員辦理，切勿輕信來歷不明、保證獲利、穩賺不賠等誘人話術，也不得將資金匯入個人帳戶，或下載來源不明的交易軟體。

期交所將持續攜手期貨業者整合多元宣導資源，強化第一線防詐量能及全民識詐能力，並呼籲交易人面對可疑投資訊息時，謹記「查證、確認、冷靜」三大防詐原則。期交所、期貨商及交易人唯有共同提高警覺、落實查證並積極通報，才能有效阻絕詐騙，共同維護安全、健全的期貨市場交易環境。