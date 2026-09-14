油價飆、美10年債殖利率逼近5% 台指期夜盤腳軟

台指期夜盤14日開盤時，受美股電子盤走弱拖累，以45,774點、下跌3點開出後，雖一度反彈來到45,844點、上漲67點，但受國際油價持續走揚、美長天期債券殖利率呈震盪趨堅格局，美股電子盤跌勢擴大中，又快速下殺，呈破底走勢，截至晚間約21點，指數來到約45,470點、下跌307點。

14日美股電子盤焦點，首先在於外電傳出，葉門胡塞武裝組織與沙烏地阿拉伯的戰火出現升級跡象，前者以飛彈、無人機攻擊後者的空軍基地，同時，原定帶14日在阿曼舉行的伊朗、海灣國家會談，應沙烏地阿拉伯要求、將推遲舉行中，國際油價應聲反彈，WTI、布蘭特原油分別大漲逾4%，在市場對通膨的疑慮中，晚間20點40分過後，美國10年期公債殖利率逼近5%大關、在4.98%震盪，20年則是逼近5.4%、30年期則在5.35%中，美元走強、黃金下跌，道瓊電子盤一度下跌逾250點，那斯達克電子盤下跌逾500點中，左右台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,375元、下跌7元附近遊走，電子期下跌0.68%，半導體期下跌1.17%，中型100期貨指數下跌0.55%。

市場專家建議，就技術面來說，14日台股早盤開低一度下挫近800點，所幸下跌過程中賣壓沒有擴大，指數在季線附近迅速收腳，推測台股下檔賣壓有限，預料在季線附近或有支撐，但上檔短期5、10、20日均線已經形成反壓，量能必須擴大達20日均量以上水準，才有機會突圍，否則難脫季線附近整理格局。