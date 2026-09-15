中美晶、嘉晶 四檔威風

台股昨（14）日一度下探至45,398點，隨後展開反彈，指數一度重返46,000點上，不過終場仍下跌322點，收在45,862點。發行券商指出，看好矽晶圓相關股族群後市表現的投資人可以留意低基期的中美晶（5483）、嘉晶相關權證的布局機會。

中美晶第2季合併營收為211.19億元，為歷年同期新高，季增9％、年增4.4％，淨利44.53億元，季增70.6％、年增157.7％，每股純益（EPS）3.19元；累計上半年合併營收405.01億元，年增2.3％，淨利70.63億元，年增100.3％，每股純益5.02元。

法人指出，中美晶為半導體矽晶圓與綠能雙引擎的控股集團，獲利逾七成來自環球晶，而台特化、宏捷科、朋程與續升等子公司獲利同步向上。

展望第3季，矽晶圓需求隨AI自先進製程向工控、車用等成熟製程擴散，隨著非長約產品陸續調漲，加上德州GWA一期逐季放量，環球晶漲價效益開始反映，法人看好各尺寸產線稼動率維持高檔；車用需求持穩；再生能源事業的售電合約逐季轉為營收，推動中美晶本業獲利逐季走升。

在AI資料中心趨勢帶動下，法人看好嘉晶除了顯著受惠GaN、SiC 趨勢外，Si產線預估原將增加三台機台，現後續將持續追加四至五台，總數為七至八台，預估將於2027年第2季擴張完成，八吋產線不管在單價上以及毛利率都較高，將持續帶動2027年營收及獲利提升，包括伺服器、工業用等中高壓功率元件需求仍將強勁。

權證發行商建議，看好中美晶、嘉晶可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。