全民權證／南亞 押價內外20%

南亞（1303）營運重心持續放在電子材料高階產品的開發及認證，8月營收電子材料比重達59.8%，為營運成長重要動能。

南亞高階產品以HVLP3及HVLP4為主，高階銅箔因需求強勁，產品售價及加工費都處於調漲階段；銅箔基板方面，消費型產品漲價趨勢不變，高階產品比重將快速拉升，目前M7及M8正在洽談大筆訂單、有望於第4季開始供應，有利產品比重結構的改善。

展望後市，本業營運的增長仍將來自電子材料營收及營益率提升，業外在南亞科獲利貢獻持續增加下，市場估第3、4季每股純益為4.1元及4元，全年上看13.3元。權證券商建議，看好個股後市投資人，可用價內外20%以內、有效天期逾180天的商品介入。（統一證券提供）

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