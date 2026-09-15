全民權證／頎邦 兩檔前景亮

頎邦（6147）8月合併營收26.2億元，較7月成長3.8%，較去年同期成長43.6%；累計今年前八月營收為175.3億元，較去年同期成長23.9%。

展望下半年，法人認為，進入傳統手機出貨旺季，儘管記憶體漲價影響全球手機出貨量，但美系大客戶預期今年新機仍具規模，矽光子業務隨光通訊傳輸需求爆發將明顯放量；就2027年來看，將受惠AI資料傳輸對光通訊需求爆發，光收發模組出貨量倍增，加上單通道200G滲透率提升，帶動公司矽光子金凸塊營收倍數成長，頎邦營運後市看好。

權證發行商建議，若看好頎邦後市表現，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（台新證券提供）

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