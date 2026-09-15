聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／頎邦 兩檔前景亮

經濟日報／ 記者高瑜君整理

頎邦（6147）8月合併營收26.2億元，較7月成長3.8%，較去年同期成長43.6%；累計今年前八月營收為175.3億元，較去年同期成長23.9%。

展望下半年，法人認為，進入傳統手機出貨旺季，儘管記憶體漲價影響全球手機出貨量，但美系大客戶預期今年新機仍具規模，矽光子業務隨光通訊傳輸需求爆發將明顯放量；就2027年來看，將受惠AI資料傳輸對光通訊需求爆發，光收發模組出貨量倍增，加上單通道200G滲透率提升，帶動公司矽光子金凸塊營收倍數成長，頎邦營運後市看好。

權證發行商建議，若看好頎邦後市表現，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

頎邦 營收 矽光子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中砂 押逾六個月

南亞 選價內外15%

京鼎 兩檔活跳跳

長榮、萬海 選逾120天

相關新聞

中美晶、嘉晶 四檔威風

台股昨（14）日一度下探至45,398點，隨後展開反彈，指數一度重返46,000點上，不過終場仍下跌322點，收在45,862點。發行券商指出，看好矽晶圓相關股族群後市表現的投資人可以留意低基期的中美晶（5483）、嘉晶相關權證的布局機會。

全民權證／南亞 押價內外20%

南亞（1303）營運重心持續放在電子材料高階產品的開發及認證，8月營收電子材料比重達59.8%，為營運成長重要動能。

全民權證／富邦金 選逾150天

富邦金（2881）昨（14）日股價不畏台股修正，在市場多頭買盤大舉簇擁下逆勢震盪收高，終場漲5.5元、收154元，創歷史新高，表現相當亮麗搶眼。

全民權證／頎邦 兩檔前景亮

頎邦（6147）8月合併營收26.2億元，較7月成長3.8%，較去年同期成長43.6%；累計今年前八月營收為175.3億元，較去年同期成長23.9%。

最牛一輪／聯電利多 國泰63按讚

聯電（2303）產能利用率接近90%，且客戶訂單能見度從兩個月延伸至年底。美系券商認為，如果產能利用率持續滿載，2027年價格趨勢會更正面，且平均銷售單價（ASP）每上漲1%，毛利率約可改善0.5~0.6個百分點。

台指期 短線震盪整理

台股昨（14）日下跌322點收45,862點，台指期則大跌407點收45,780點，逆價差82.52點。期貨商表示，目前指數在美股升息壓力及AI部分利空消息衝擊下，回落至月季線間震盪，短線在回補跳空缺口前，預期維持震盪整理格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。