全民權證／富邦金 選逾150天

富邦金（2881）昨（14）日股價不畏台股修正，在市場多頭買盤大舉簇擁下逆勢震盪收高，終場漲5.5元、收154元，創歷史新高，表現相當亮麗搶眼。

外資美銀證券指出，歷史經驗顯示，當科技股、AI股回檔修正時，市場資金常會尋求防禦性股票避險，其中富邦金等壽險金控通常表現會優於大盤。而最近這波科技股拉回，的確再次推升富邦金股價走強。

美銀表示，大部分台灣市場投資人偏好科技與AI類股，這些類股占台股總市值60%以上，但近期已看到市場對台灣金融股的興趣正在上升。權證發行商建議，看好富邦金後市股價表現的投資人，可選價內外10%、距到期日逾五個月的相關認購權證進行布局。（元大證券提供）

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