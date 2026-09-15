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期貨商論壇／匯率期 雙向避險

經濟日報／ 記者周克威整理

聯準會本周利率決策進入最後倒數，市場焦點全數集中在通膨數據上。美國8月核心消費者物價指數（CPI）月增率高於市場預估，市場解讀為通膨降溫進度不如預期，緊縮壓力並未真正緩解。芝加哥商品交易所（CME）FedWatch顯示的9月升息機率驟升，美元指數同步走強。

這波升息預期並非一夕形成，而是多項數據疊加的結果；聯準會主席華許稍早已在公開場合釋出偏鷹訊號，加上就業市場數據意外強勁、生產者物價指數同樣顯示通膨壓力未消，以及美伊情勢緊張推升國際油價，美國柴油價格甚至首度衝破每加侖6美元，直接侵蝕消費者荷包，也讓通膨數字更難壓下來。

美債市場對此反應劇烈，長天期殖利率創下近20年新高，即便財政部出手干預也未能有效壓抑升勢。這波升息風潮並非美國獨有，歐洲央行與日本央行近期同樣朝緊縮方向靠攏，形成全球央行同步轉鷹的罕見局面，也讓美元指數的強勢，多了一層支撐。

展望後市，本周四凌晨的利率決策結果與會後聲明措辭，將是牽動匯市下一步走勢最關鍵的變數。操作上，建議透過匯率期貨進行雙向避險，尤其留意決策公布前後波動急遽放大的風險，審慎控管部位，避免在消息面明朗前貿然重壓單一方向。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

匯率 避險 聯準會

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