期貨商論壇／原油期 波動劇烈

近日國際油價走高，西德州原油每桶突破100美元，布蘭特原油則逾105美元，反映市場重新計入中東供應中斷與航運受阻的風險溢價。

本輪油價上漲核心，不只是美伊衝突升溫，也在於風險從荷莫茲海峽擴散至紅海與曼德海峽。區域內油輪與商船遇襲，加上胡塞武裝對沙烏地能源設施施壓，使市場擔心替代出口路線可能受阻。IEA指出，8月全球石油供應日減160萬桶，庫存再下降9,500萬桶；沙國供應更降至約每日600萬桶，為三十多年低點，油價漲勢不再只是情緒推動，而有實際供需收緊支撐。

上周五（11日）油價高檔震盪，主要反映短線獲利了結，以及市場期待中東國家與伊朗協商荷莫茲海峽臨時航運安排，油價雖站上100美元關卡，但後續仍高度取決於航運能否改善、沙國出口能否恢復，以及衝突是否擴大。若談判取得進展，風險溢價可能快速收斂；反之，油價高檔延續，將重新推升通膨、運輸成本與全球利率壓力，油價短線震盪幅度恐仍偏大。

投資人若希望參與油價波動或進行能源成本避險，可透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」交易，該商品具三大優勢，採新台幣計價、以現金交割、交易門檻親民。須留意期貨槓桿特性，審慎評估自身風險承受度，嚴格控制保證金水位。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）