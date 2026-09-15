台指期 短線震盪整理

台股昨（14）日下跌322點收45,862點，台指期則大跌407點收45,780點，逆價差82.52點。期貨商表示，目前指數在美股升息壓力及AI部分利空消息衝擊下，回落至月季線間震盪，短線在回補跳空缺口前，預期維持震盪整理格局。

台股昨日開低後跌勢收斂，受到電子權值股賣壓影響，早盤跌勢快速擴大，盤中一度下跌逾780點，最低來到45,398點，不過低檔買盤逐步進場，金融股逆勢走強，加上部分電子股跌幅收斂，使指數自低點明顯回升，終場指數收在45,862點，下跌322點。

台指期昨日開盤後迅速走跌至季線關卡，隨後在權值股及金融股反彈支撐下，收斂跌幅，高點一度觸及月線，終場以紅K棒留上下影線作收。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,328口至6,250口，其中，外資淨空單減少2,409口至82,658口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,078口至1,705口。

其中昨日外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼略為悲觀，賣權OI小於買權OI差距為1.1萬餘口，買權OI增量持續大於賣權，目前選擇權空方略為表態。

群益期貨表示，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月選略為悲觀，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股正測試季線位置，一旦該位置被放量跌破，短線則將加速走跌。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在43,000點，9月第三周周五結算的買權最大OI落在44,800點，賣權最大OI落在41,200點；外資台指期買權淨金額-1.26億元、賣權淨金額1.33億元。

整體來看，大盤昨日雖一度嘗試收復失土，但尾盤仍不敵賣壓，正式跌破46K點整數關卡；不過成交量較前一日明顯萎縮，顯示賣壓已見收斂，並非無差別性恐慌殺盤。後續須觀察46K點能否再度站回，以及金融股的抗跌力道能否延續，作為判斷這波修正是否進入尾聲的重要觀察指標。