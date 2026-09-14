9月電子期跌 金融期漲

在油價高檔、升息陰霾壟罩下，台股上周五（11日）盤中一度下殺近千點至45,942點，終場跌755點收46,184點，46K保衛戰開打。發行券商指出，看好運輸相關股族群後市表現的投資人，可留意長榮（2603）、萬海相關權證的布局機會。

2026-09-14 00:46