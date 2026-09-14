長榮、萬海 選逾120天

在油價高檔、升息陰霾壟罩下，台股上周五（11日）盤中一度下殺近千點至45,942點，終場跌755點收46,184點，46K保衛戰開打。發行券商指出，看好運輸相關股族群後市表現的投資人，可留意長榮（2603）、萬海相關權證的布局機會。

長榮8月合併營收489.86億元，較上月增加9.07億元、增幅1.88%，相較去年同期則增加160.29億元、增幅48.63%；累計前八月合併營收為2,887.37億元，較去年同期增加257.21億元、增幅9.78%。法人分析指出，維持傳統海運旺季格局，整體國際海運市場價量穩健。

萬海8月營收192億元，月增3.01%、年增65.59%；累計前八月營收為1,143.81億元，年增19.2%。受惠於8月貨量及運價提升，帶動單月營收雙成長，整體營收已連續五個月成長。

展望後市，美伊衝突升溫，9月來伊朗多次向美國軍艦發射飛彈，美軍也以摧毀伊朗油輪作為回應，而沙烏地阿拉伯能源與公用事業設施日前也遭葉門胡塞組織襲擊，帶動布蘭特原油、西德州原油突破100美元大關。法人分析指出，隨著燃油上漲，對於貨櫃航運來說，運價漲幅超額轉嫁燃油上漲，獲利不減反增。

展望產業後市，巴拿馬運河限航，導致運力供給吃緊，對運價形成支撐，惟搶運潮過後，美國線貨載需求減弱，而歐洲經濟疲軟，壓抑需求，預期全球貨櫃運輸需求由旺轉淡，抑制運價上漲空間，而長期而言，研調機構預估2026年全球貨櫃運力供過於求收斂至0.9-1.8%不等。

權證發行商建議，看好長榮、萬海後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日四個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。