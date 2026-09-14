京鼎（3413）8月初通過泰國子公司二期資本支出預算共2.34億美元。隨一期設備陸續移入，預期泰國廠占集團總產能比例將由目前的15%，提升至2026年第4季的20%、2027年第2季的25%；二期設備從2027下半年開始移入，將既有廠房空間填滿且不需重新驗證，泰國廠長期將占製造服務產能的50%。

AI／HPC帶動邏輯／記憶體製造對半導體設備需求大幅成長，京鼎目前能見度已達九個月以上，泰國一期獲利改善進度順利，2027年將不拖累獲利。2026年在客戶預先儲備庫存下，營收成長性或與WFE產業相當，2027年營收可維持雙位數成長。

權證券商建議，若看好京鼎表現，可用價外15%至20%、操作逾120天期的商品介入。（永豐金證券提供）

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