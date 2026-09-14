雙鴻 挑價內外15%

雙鴻（3324）受惠9月新產品陸續推出、量產前準備展開，加上遞延需求回補，法人預期營運可望回升，產品組合優化也有助毛利率改善，預估第3季毛利率可回升至29.5%，相關認購權證可伺機布局。

展望第4季，法人分析，雙鴻某大客戶於8至9月增加的GB300訂單，拉貨動能將延續至第4季；此外，雙鴻水冷板已於6月重新送交輝達（NVIDIA）驗證，若順利通過，最快第4季將小量出貨Vera Rubin水冷板，帶動整體營運維持季增態勢，成為推升股價的催化劑。

權證發行商建議，若看好雙鴻表現，可挑相關認購權證進行布局。挑選以價內外15%以內、且剩餘天數超過五個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）

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