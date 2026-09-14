面板大廠群創（3481）今年第2季毛利率14.56%，稅後淨利45.3億元，季增178.1%，每股純益（EPS）0.57元，獲利大幅提升主要來自認列虧損扣抵之遞延所得稅資產挹注。展望第3季，隨消費性面板拉貨高峰過後，電視面板報價呈緩步下滑，恐使利差略為收窄，但整體營運仍維持穩健。

展望2026年，面對記憶體等零組件價格上揚對面板本業帶來的壓力，群創持續將轉型與成長動能聚焦於非顯示器領域。整體而言，雖面板產業供需仍處調整階段，但透過資產活化、併表綜效及跨足半導體封裝等多元布局，中長期營運結構可望持續改善。

基本面方面，群創積極推動策略轉型，中長期轉型效益值得期待，但短期基本面仍具挑戰，建議暫以區間震盪格局看待群創期貨後市，待後續出現明確突破訊號後再行布局。（國票期貨提供）

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