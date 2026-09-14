美國勞動市場仍具韌性，通膨壓力尚未完全解除，聯準會缺乏急於降息的必要，因此，部分大型法人機構預期研判本周利率決議會議（FOMC）將維持利率不變，並延續審慎的政策立場，而美債殖利率與美元將可望獲得支撐，推升黃金持有成本，短線金價面臨修正壓力。

黃金先前漲勢已反映部分寬鬆預期與避險需求，當政策轉向速度不如預期，獲利了結賣壓可能增加，進一步加重金價回檔壓力。展望未來，高利率環境延續，將使黃金短線將進入偏空修正階段，因此，建議降低追價意願；在通膨明確回落、就業顯著轉弱或聯準會重新釋出寬鬆訊號前，金價缺乏持續上攻的利率條件，短線維持保守看法。

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