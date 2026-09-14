為提升期貨商資安風險意識、宣達主管機關資安政策，並促進主管機關、期交所與期貨商意見交流及資訊共享，期交所於9月11日至12日舉辦115年度「期貨商資通安全宣導說明會」。

期交所表示，本次活動邀集各期貨商資安長、資安主管及資訊主管等高階主管與會，共70餘人參與，藉由資安課程與交流，協助業者精進資安防護，共同維護期貨市場安全、穩定與韌性。

本次說明會聚焦「期貨商資通安全制度」及「AI衍生的新型攻擊與防禦思維」兩大主軸，特別邀請金管會證券期貨局期貨管理組組長程國榮，及安碁資訊經理張仁勇主講，使主管掌握整體資安管理架構與實務趨勢。課程內容涵蓋近期重要資安政策、資安查核及通報態樣、違規案例剖析、金融資安韌性發展藍圖、金融業後量子密碼（PQC）遷移參考指引與零信任架構等重點；並針對近期備受關注的AI社交工程攻擊，深入剖析其攻擊模式與防範對策，提升與會主管因應新興科技風險判斷與決策能力。

金融服務高度仰賴資訊系統穩定運作，資通安全不僅是技術議題，更是董事會及高階管理層應持續關注的治理課題。期貨商應依業務規模與風險程度，定期檢視核心系統、重要資料、委外服務及供應鏈風險，落實風險評估與持續監控，並完備備援機制及情境演練，全面提升資安事件的預防、偵測、應變與復原能力。

展望未來，期交所將持續配合主管機關政策及資安發展趨勢，透過宣導、查核與案例分享，協助期貨商健全資安管理制度、落實安控措施，並深化市場參與者資安聯防與資訊交流；在兼顧金融創新、服務便利與交易人權益保障前提下，共同打造安全、穩健且具韌性的期貨市場環境。