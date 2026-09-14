中砂（1560）8月營收為8.99億元，月增1.4％、年增30.3％，前八月合併營收為65.71億元，年增24.4％。上半年獲利年增逾七成，每股純益6.44元。法人指出，中砂目前的主要營收來源包含傳統砂輪、再生晶圓及鑽石碟等三個部分，鑽石碟為毛利率最高的產品線。

展望後市，法人認為，台積發表的A16製程技術第4季將量產，其中，晶背供電技術為關鍵技術，中砂受惠最高。晶背供電落地趨勢中，隨製程道數增加且鑽石碟life time縮短，將大幅提升鑽石碟用量，法人預估，A16整體研磨市場規模將比N2成長20~30%。

權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距到期日逾六個月的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（統一證券提供）

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