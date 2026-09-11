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美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應

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美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤11日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以46,306點、上漲119點開出，截至晚間約21點，指數來到約46,560點、上漲373點。聯合報系資料照
台指期夜盤11日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以46,306點、上漲119點開出，截至晚間約21點，指數來到約46,560點、上漲373點。聯合報系資料照

台指期夜盤11日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以46,306點、上漲119點開出後，雖一度受短多下車拖累，來到46,211點、僅上漲24點，但隨中東緊張情勢出現緩和訊號，國際油價由紅翻黑中，夜盤指數漲勢再起，在晚間20點30分過後，美國公布8月CPI，雖一度導致盤勢急墜至46,041點、下跌146點，但隨即反轉急衝，最高來到46,574點，截至晚間約21點，指數來到約46,560點、上漲373點。

11日美股電子盤焦點，首先在於外電傳出，雖青年運動奪取曼德海峽關鍵島嶼，已完成對曼德海峽的控制，但伊朗與海灣合作委員會六國外長計劃於9月14日舉行會晤，主要在爭取各方支持一項臨時協議，以規範荷莫茲海峽的商船通行秩序，中東緊張局勢出現不再惡化的訊號中，WTI跌破100美元大關、布蘭特油價下跌近3%中，激勵美股電子盤走揚，且在晚間20點30分過後，美國最新的公布8月CPI，年增3.4%、預期增長3.4%、前值增長3.40%，核心CPI年增2.4%、預估2.4%、前值2.5%，市場預期聯準會下周升息機率來到90%，美股電子盤擴大漲勢，也帶動台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,432元、上漲16元附近遊走，電子期上漲0.55%，半導體期上漲0.40%，中型100期貨指數上漲0.73%。

市場專家建議，就技術面來說，11日台股開低走低，雖回測月線有守，不過封閉9月7日多方缺口，短線多頭格局遭到破壞，過去大跌時若成交量放大後續都會出現明顯反彈，但11日成交量並沒有回到20日均量，顯示市場仍在觀望美國8月CPI等經濟數據。

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