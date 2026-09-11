聽新聞
0:00 / 0:00
美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應
台指期夜盤11日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以46,306點、上漲119點開出後，雖一度受短多下車拖累，來到46,211點、僅上漲24點，但隨中東緊張情勢出現緩和訊號，國際油價由紅翻黑中，夜盤指數漲勢再起，在晚間20點30分過後，美國公布8月CPI，雖一度導致盤勢急墜至46,041點、下跌146點，但隨即反轉急衝，最高來到46,574點，截至晚間約21點，指數來到約46,560點、上漲373點。
11日美股電子盤焦點，首先在於外電傳出，雖青年運動奪取曼德海峽關鍵島嶼，已完成對曼德海峽的控制，但伊朗與海灣合作委員會六國外長計劃於9月14日舉行會晤，主要在爭取各方支持一項臨時協議，以規範荷莫茲海峽的商船通行秩序，中東緊張局勢出現不再惡化的訊號中，WTI跌破100美元大關、布蘭特油價下跌近3%中，激勵美股電子盤走揚，且在晚間20點30分過後，美國最新的公布8月CPI，年增3.4%、預期增長3.4%、前值增長3.40%，核心CPI年增2.4%、預估2.4%、前值2.5%，市場預期聯準會下周升息機率來到90%，美股電子盤擴大漲勢，也帶動台指期夜盤走勢。
其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,432元、上漲16元附近遊走，電子期上漲0.55%，半導體期上漲0.40%，中型100期貨指數上漲0.73%。
市場專家建議，就技術面來說，11日台股開低走低，雖回測月線有守，不過封閉9月7日多方缺口，短線多頭格局遭到破壞，過去大跌時若成交量放大後續都會出現明顯反彈，但11日成交量並沒有回到20日均量，顯示市場仍在觀望美國8月CPI等經濟數據。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。