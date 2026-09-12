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穩懋 押價內外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

穩懋（3105）8月營收19.37億元，月增2.4%，今（2026）年第3季營收動能來自光學、基礎設施，9月營收仍將較8月增加。

穩懋主要產品中，光學產品受惠PIN等光通訊新訂單出貨量放大，營收成長性居各產品之冠；其次，基礎設施產品出貨動能來自低軌衛星標案陸續出貨，由於全球各地低軌衛星標案隨應用領域拓展有機會持續釋出，後續營收前景仍佳。穩懋受惠於PIN等光通訊新訂單自6月開始量產，預估出貨量在第4季將持續放大，且後續成長空間可期，光通訊也是第4季、2027年的營運成長主要動能。

權證券商建議，看好穩懋後市股價表現的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作180天期以上的商品介入，以小金博大利。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

穩懋 營收 低軌衛星

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