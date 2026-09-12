矽力-KY（6415）第2季營收季增23.5%、年增31.5%，除電腦相關應用減少外，其餘應用品項皆季增逾20%，車用及工業用年增超過50%，而資料中心相關年增更逾九成；毛利率47%，稅後純益15.7億元，季增104.4%、年增149.4%，每股純益4.02元。

矽力表示，以歷史經驗來看，第3季將會強於第2季，今年筆電POWER IC需求雖受記憶體成本提升影響，但這部分將被資料中心相關需求補足，因此樂觀看待本季。毛利率部分，高附加價值的車用及資料中心相關品項開始推出，加上GEN 4世代的產品，整體毛利率將逐步走揚。

權證券商建議，看好矽力-KY後市的投資人，可利用價內外10%以內、有效天期150天以上的商品介入。（元大證券提供）

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