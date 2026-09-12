旺宏、群聯 挑逾四個月

NAND Flash與eMMC市場供需結構明顯轉佳，旺宏（2337）與群聯業績成長性持續看好，權證發行商表示，近期盤勢波動較大，可認購相關權證靈活操作，以獲取槓桿利潤。

旺宏8月營收81.45億元，月增5.4%，年增218.5%，再創歷史新高；累計前八月營收454.63億元，年增149.1%。預估9月營收可續創新高，推估第3季營收將季增逾20%。

受惠NAND Flash與eMMC市況佳，旺宏毛利率已接近七成，隨新增產能陸續開出、產品價格持續走升，若市場景氣延續，毛利率挑戰八成指日可待。除受惠記憶體報價上漲，也有庫存回沖利益挹注，在存貨價值回升及高毛利產品出貨增加之下，獲利增幅可望優於營收成長幅度。

群聯8月營收282.76億元，月增4.1%，年增376.5%，再創歷史新高；前八月營收1,642.93億元，年增279%，9月營收仍可續創新高，第3季營收年增可翻倍。

8月群聯控制晶片總出貨量較7月成長10%，其中，PCIe SSD控制晶片出貨量更大幅成長77%，顯示AI伺服器、企業級儲存及高速PCIe SSD市場需求仍持續擴張，法人持續看好群聯中長期競爭力。

群聯今年受惠AI帶動儲存需求成長、NAND供給緊張與價格上行，企業級SSD、CSP、 AI 網路相關及高容量QLC SSD將成為主要成長動能。市場預期明年NAND價格仍將居高不下，群聯營收有望持續創高，人工智慧模組需求強勁，營收占比預期達45.9%。

權證發行商建議，若看好旺宏、群聯表現，可挑價內外15%以內、有效天期逾四個月的商品介入。