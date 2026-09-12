南亞科、華邦電 四檔夯

南亞科（2408）、華邦電等記憶體股，受惠AI需求強勁，記憶體缺貨導致報價持續走揚，帶動8月營收寫下歷史單月新高紀錄；權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。

南亞科8月營收為446.9億元，月增1.8%、年增560.8%，續創單月歷史新高。第3季市場對DDR4需求持續熱絡，短期內DDR4仍供應吃緊。目前DDR4皆優先滿足伺服器相關需求，對消費性應用供貨有限。目前雲端服務巨頭爭搶DRAM產能，供應緊俏狀況預計將持續到2027年，導致消費級產品（如手機、PC）面臨嚴重的記憶體缺貨與成本上揚壓力。

南亞科第3季報價已確定高於第2季，多數產品合約價預計下半年持續上揚，整體價格走勢樂觀，目前長約價格已有明顯上揚，且第3季長約占比持續提高，短單價格仍可能因市況波動而調整。市場預估第3季每股純益（EPS）將達26.2元。

華邦電受惠於Flash與DRAM需求自去年下半年起回溫、價格上行與客戶庫存回補，產能利用率維持滿載，推升營收與獲利持續改善。今年持續擴產台中NOR∕NAND、高雄DRAM與較先進製程16nm、CUBE布局，進一步強化長期成長動能，營運將創高；8月營收273億元，月增2%、年增289.4%，創歷史單月新高紀錄。

華邦電受惠記憶體報價上漲，進入第3季，DRAM與Flash的價格仍維持上行趨勢，毛利率持續向上，且除AI伺服器需求外，交換器及Edge AI應用亦帶動NOR Flash與SLC NAND需求持續成長下，市場估今年EPS為24.8元。

權證發行商建議，看好南亞科、華邦電後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期四個月以上的商品靈活操作。