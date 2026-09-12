聽新聞
0:00 / 0:00

南亞科、華邦電 四檔夯

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

南亞科（2408）、華邦電等記憶體股，受惠AI需求強勁，記憶體缺貨導致報價持續走揚，帶動8月營收寫下歷史單月新高紀錄；權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。

南亞科8月營收為446.9億元，月增1.8%、年增560.8%，續創單月歷史新高。第3季市場對DDR4需求持續熱絡，短期內DDR4仍供應吃緊。目前DDR4皆優先滿足伺服器相關需求，對消費性應用供貨有限。目前雲端服務巨頭爭搶DRAM產能，供應緊俏狀況預計將持續到2027年，導致消費級產品（如手機、PC）面臨嚴重的記憶體缺貨與成本上揚壓力。

南亞科第3季報價已確定高於第2季，多數產品合約價預計下半年持續上揚，整體價格走勢樂觀，目前長約價格已有明顯上揚，且第3季長約占比持續提高，短單價格仍可能因市況波動而調整。市場預估第3季每股純益（EPS）將達26.2元。

華邦電受惠於Flash與DRAM需求自去年下半年起回溫、價格上行與客戶庫存回補，產能利用率維持滿載，推升營收與獲利持續改善。今年持續擴產台中NOR∕NAND、高雄DRAM與較先進製程16nm、CUBE布局，進一步強化長期成長動能，營運將創高；8月營收273億元，月增2%、年增289.4%，創歷史單月新高紀錄。

華邦電受惠記憶體報價上漲，進入第3季，DRAM與Flash的價格仍維持上行趨勢，毛利率持續向上，且除AI伺服器需求外，交換器及Edge AI應用亦帶動NOR Flash與SLC NAND需求持續成長下，市場估今年EPS為24.8元。

權證發行商建議，看好南亞科、華邦電後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期四個月以上的商品靈活操作。

華邦電 南亞科 缺貨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華邦電 挑逾100天

華通、金像電 權證選長天期

AI通膨來了？記憶體價格大漲、iPhone傳漲價10％ 00891布局華邦電、南亞科受關注

中砂、家登 權證四檔活力旺

相關新聞

南亞科、華邦電 四檔夯

南亞科（2408）、華邦電等記憶體股，受惠AI需求強勁，記憶體缺貨導致報價持續走揚，帶動8月營收寫下歷史單月新高紀錄；權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。

旺宏、群聯 挑逾四個月

NAND Flash與eMMC市場供需結構明顯轉佳，旺宏（2337）與群聯業績成長性持續看好，權證發行商表示，近期盤勢波動較大，可認購相關權證靈活操作，以獲取槓桿利潤。

矽力 兩檔展望佳

矽力-KY（6415）第2季營收季增23.5%、年增31.5%，除電腦相關應用減少外，其餘應用品項皆季增逾20%，車用及工業用年增超過50%，而資料中心相關年增更逾九成；毛利率47%，稅後純益15.7億元，季增104.4%、年增149.4%，每股純益4.02元。

穩懋 押價內外15%

穩懋（3105）8月營收19.37億元，月增2.4%，今（2026）年第3季營收動能來自光學、基礎設施，9月營收仍將較8月增加。

富喬 瞄準逾180天

玻纖布大廠富喬（1815）受惠強勁的AI伺服器與高速傳輸需求，加上新一代產品成功獲得雲端服務供應商（CSP）大廠認證、確定打入下一代ASIC供應鏈，營運爆發力備受市場矚目。

最牛一輪／光頡有戲 永豐61鼓掌

光頡（3624）8月營收3.67億元，月增4.41%、年增65.76%，再創單月歷史新高，昨（11）日股價收漲停124.5元。營收已連續數月維持雙位數年增，顯示接單與出貨動能持續升溫，後續成長焦點在AI、車用與高階電阻等領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。