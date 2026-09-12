富喬 瞄準逾180天

玻纖布大廠富喬（1815）受惠強勁的AI伺服器與高速傳輸需求，加上新一代產品成功獲得雲端服務供應商（CSP）大廠認證、確定打入下一代ASIC供應鏈，營運爆發力備受市場矚目。

法人指出，富喬8月合併營收繳出年增近八成的亮眼成績單，隨高階Low DK與Low CTE產品出貨比重持續拉升，產業後市看旺。在基本面與轉機題材雙重加持下，富喬近期股價表現強勢，吸引大批買盤湧入，股價近期創下141.5元的歷史高價後維持高檔震盪。

權證發行商建議，若看好富喬爆發力，除直接布局現股外，可選離到期日逾180天、價內外15％內的權證參與行情，在波動劇烈的盤勢中擴大利潤，靈活卡位AI主流族群。（凱基證券提供）

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