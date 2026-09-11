期交所舉辦期貨商資通安全宣導說明會 宣達資安政策、提升風險意識

為提升期貨商資安風險意識、宣達主管機關資安政策，並促進主管機關、台灣期貨交易所與期貨商意見交流及資訊共享，期交所於9月11日至12日舉辦2026年度期貨商資通安全宣導說明會。這次活動邀集各期貨商資安長、資安主管及資訊主管等高階主管與會，共70餘人參與，藉由資安課程與交流，協助業者精進資安防護，共同維護期貨市場安全、穩定與韌性。

期交所表示，這次說明會聚焦「期貨商資通安全制度」及「AI衍生的新型攻擊與防禦思維」兩大主軸，特別邀請金融監督管理委員會證券期貨局期貨管理組組長程國榮及安碁資訊（6690）經理張仁勇主講，使主管掌握整體資安管理架構與實務趨勢。課程內容涵蓋近期重要資安政策、資安查核及通報態樣、違規案例剖析、金融資安韌性發展藍圖、金融業後量子密碼（PQC）遷移參考指引與零信任架構等重點；並針對近期備受關注的AI社交工程攻擊，深入剖析其攻擊模式與防範對策，提升與會主管因應新興科技風險判斷與決策能力。

金融服務高度仰賴資訊系統穩定運作，資通安全不僅是技術議題，更是董事會及高階管理層應持續關注的治理課題。期貨商應依業務規模與風險程度，定期檢視核心系統、重要資料、委外服務及供應鏈風險，落實風險評估與持續監控，並完備備援機制及情境演練，全面提升資安事件的預防、偵測、應變與復原能力。

展望未來，期交所將持續配合主管機關政策及資安發展趨勢，透過宣導、查核與案例分享，協助期貨商健全資安管理制度、落實安控措施，並深化市場參與者資安聯防與資訊交流；在兼顧金融創新、服務便利與交易人權益保障前提下，共同打造安全、穩健且具韌性的期貨市場環境。