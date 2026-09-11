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9月電子期跌　金融期漲

中央社／ 台北11日電

台北股市今天下跌755.64點，收46184.85點。9月電子期收2910.25點，下跌47.45點，逆價差4.41點；9月金融期收3555.60點，上漲36.40點，逆價差0.1點。

9月電子期以2910.25點作收，下跌47.45點，成交97口。10月電子期以2930.60點作收，下跌44.30點，成交2口。

電子現貨以2914.66點作收，下跌57.40點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差4.41點。

9月金融期以3555.60點作收，上漲36.40點，成交371口。

金融現貨以3555.70點作收，上漲39.47點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差0.1點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期 逆價差

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