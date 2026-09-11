9月電子期跌　金融期漲

被動元件族群昨（10）日因市場傳出日廠村田製作所擬停產部分MLCC料號，激勵台廠股價群起強揚。其中國巨*（2327）上漲1.2%、收572元，華新科更是勁揚4.5%、收334元，攀本波反彈高峰，表現相當可圈可點。

2026-09-11 01:11