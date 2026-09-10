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美股早盤／油價與通膨居高…四大指數齊跌 蘋果逆勢漲1.5%

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CPI前夜驚魂、通膨警報響？台指期夜盤翻黑 下殺逾700點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤10日以46,892點開高走低，剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達46,896點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達46,126點，高低點震盪770點，截至晚間9點10分，持續於平盤下46,170點附近震盪。記者曾學仁／攝影
台指期夜盤10日以46,892點開高走低，剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達46,896點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達46,126點，高低點震盪770點，截至晚間9點10分，持續於平盤下46,170點附近震盪。記者曾學仁／攝影

美國勞工部公布8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，符合外界預期；年增幅為5.4%，高於經濟學家預估的5.3%。台指期夜盤10日以46,892點開高走低，剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達46,896點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達46,126點，高低點震盪770點，截至晚間9點10分，持續於平盤下46,170點附近震盪。

綜合台新、永豐期貨表示，中東衝突再度升級，引發市場對荷莫茲海峽能源供應中斷的擔憂，油價上漲加深通膨疑慮；加上美國財政部公布公債回購金額不如預期，對債市支撐有限。投資人將持續等待美國8月消費者物價指數（CPI）數據，評估聯準會升息壓力。此外，後續須觀察成交量能否止跌回升，以及台積電（2330）等重跌權值股能否止穩，作為判斷這波拉回是否僅屬健康換手的重要觀察指標。

法人提醒，下周9月15日至16日又將迎來聯準會FOMC利率決策，市場觀望氣氛升高，量縮環境下盤面表現將偏重個股。隨著上市櫃公司8月營收已全數公布，建議近期選股回歸基本面，持股宜汰弱留強，聚焦營收表現亮麗、基本面展望明確，且技術面仍能守穩短期均線的強勢標的。

通膨 夜盤 台指期 CPI PPI

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中砂、家登 權證四檔活力旺

中砂（1560）及家登業績的成長趨勢被法人看好，權證發行商表示，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%內、距到期日超過三個月的相關認購權證進行操作。

華通、金像電 權證選長天期

上市櫃公司陸續公布8月營收後，市場聚焦在業績成長股上。其中，單月營收表現亮眼、法人為後市營運按讚的華通（2313）、金像電等，權證發行商建議，可挑選價內外10%內、距到期日超過100天（含）的相關認購權證進行布局，參與相關個股走勢。

全民權證／健鼎 挑價內外10%

健鼎（3044）受惠高階產品占比提升及成本轉嫁順利，第2季利潤率及獲利繳出亮麗成績。法人預期，第3季可望更上一層樓，通用型伺服器及記憶體模組動能明確、產品組合優化，將帶動獲利延續成長力道。

全民權證／保瑞 二檔前景亮

保瑞（6472）第2季營收季增47.1%、年增20.9%，毛利率季增至41.26%，主因台灣、加拿大廠區規模經濟顯現、代工稼動率回升，及高毛利的罕病藥與CHC營收比重拉升；營業利益率拉升至16.75%，每股純益（EPS）4.44元。

全民權證／台塑化 押逾150天

台塑化（6505）8 月營收819.6億元，月增9.5％，年增50.3%。柴油供給吃緊，利差依然強勁，維持歷年同期新高；美國汽油庫存位處低點，且因柴油利差處歷史高點，部分美國煉廠選擇增加柴油供應，使汽油庫存難以建立，因中東、俄羅斯煉廠受損，預期汽油利差將維持強勁。

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