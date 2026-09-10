CPI前夜驚魂、通膨警報響？台指期夜盤翻黑 下殺逾700點

美國勞工部公布8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，符合外界預期；年增幅為5.4%，高於經濟學家預估的5.3%。台指期夜盤10日以46,892點開高走低，剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達46,896點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達46,126點，高低點震盪770點，截至晚間9點10分，持續於平盤下46,170點附近震盪。

綜合台新、永豐期貨表示，中東衝突再度升級，引發市場對荷莫茲海峽能源供應中斷的擔憂，油價上漲加深通膨疑慮；加上美國財政部公布公債回購金額不如預期，對債市支撐有限。投資人將持續等待美國8月消費者物價指數（CPI）數據，評估聯準會升息壓力。此外，後續須觀察成交量能否止跌回升，以及台積電（2330）等重跌權值股能否止穩，作為判斷這波拉回是否僅屬健康換手的重要觀察指標。

法人提醒，下周9月15日至16日又將迎來聯準會FOMC利率決策，市場觀望氣氛升高，量縮環境下盤面表現將偏重個股。隨著上市櫃公司8月營收已全數公布，建議近期選股回歸基本面，持股宜汰弱留強，聚焦營收表現亮麗、基本面展望明確，且技術面仍能守穩短期均線的強勢標的。