聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／台積期 伺機操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理

AI與HPC多元應用需求飆升，台積電（2330）應廣大客戶群要求，3奈米以下先進製程加開更多產能，後市可期。期貨法人建議可留意台積電期（CDF）伺機操作。

台積電3奈米家族產能供不應求，董事長魏哲家稱過去不會在製程技術達到目標產能後、再額外增加產能，但因應AI應用強勁需求，將擴大增加3奈米產能，新建一座晶圓廠需要兩到三年，產能仍持續吃緊。

在3奈米製程持續擴充下，今年第3季相關營收可望首度超越5奈米，加上2奈米首年的產出貢獻擴大速度超越預期，同步帶動業績成長。

台積電3奈米持續衝鋒之際，新世代的埃米級製程也積極推進，更前瞻的多個先進製程節點量產或生產準備作業馬不停蹄，埃米世代首發A16預計今年下半年生產就緒，傳將由晶圓20廠領先操刀。業界盛傳，台積電A16製程首批客戶除蘋果、輝達外，還有備受矚目的是OpenAI由博通開發的ASIC晶片。

近年台股吹起ETF熱潮，其中，國泰台灣科技龍頭ETF受惠8月配息4.6元，年化配息率超過15%訊息，高配息率吸引不少投資人買進，進而使投信將資金買入相關成分股，而台積電為國泰台灣科技龍頭最大成分股，將最受惠，投資人不妨可以留意台積電期做相關操作。

（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積 奈米 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電先進製程能見度 看到2030年

期貨商論壇／台指期 伺機操作

甩開三星！台積電晶圓代工市占上季72.5% 本季整體市場規模再衝高

AI晶片訂單強勁 台積電8月營收首度衝破5000億元再創單月歷史新高

相關新聞

國巨、華新科 認購亮眼

被動元件族群昨（10）日因市場傳出日廠村田製作所擬停產部分MLCC料號，激勵台廠股價群起強揚。其中國巨*（2327）上漲1.2%、收572元，華新科更是勁揚4.5%、收334元，攀本波反彈高峰，表現相當可圈可點。

聯發科、世芯 四檔犀利

台股昨（10）日高檔賣壓湧現，呈現量縮價跌格局，盤面淪為個股題材表現，聯發科（2454）、世芯-KY等兩檔ASIC IC股逆勢收高，後市仍有可為，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證槓桿效果，擴大短線獲利空間。

華城、中興電 押逾100天

AI資料中心建置潮持續推進，加上全球電網升級與電力需求攀升，重電族群基本面維持強勁，法人持續看好產業長線需求。其中華城（1519）、中興電受惠電網建設及AI用電需求升溫，後市營運展望受市場關注。

欣銓 兩檔人氣旺

欣銓（3264）昨（10）日股價受惠外資初評即建議「買進」、目標價上看340元利多激勵，吸引買盤大舉湧入，推升股價開高走高，終場大漲7元，收240元，漲幅3%，表現相當亮麗搶眼。

華邦電 挑逾100天

華邦電（2344）受惠DRAM與Flash價格上行，產能維持近滿載，第3季營運有望續創新高。法人維持「買進」投資建議，目標價由158元調升至230元，可利用相關權證伺機布局。

最牛一輪／汎銓給力 群益62沾光

汎銓（6830）近期辦理現金增資，發行價格為每股500元，募集資金30億元，將用於AI晶片分析平台產能擴充、矽光子光互連檢測設備以及相關研發布局等，有助加速公司既有的半導體分析服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。