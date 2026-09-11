期貨商論壇／台積期 伺機操作

AI與HPC多元應用需求飆升，台積電（2330）應廣大客戶群要求，3奈米以下先進製程加開更多產能，後市可期。期貨法人建議可留意台積電期（CDF）伺機操作。

台積電3奈米家族產能供不應求，董事長魏哲家稱過去不會在製程技術達到目標產能後、再額外增加產能，但因應AI應用強勁需求，將擴大增加3奈米產能，新建一座晶圓廠需要兩到三年，產能仍持續吃緊。

在3奈米製程持續擴充下，今年第3季相關營收可望首度超越5奈米，加上2奈米首年的產出貢獻擴大速度超越預期，同步帶動業績成長。

台積電3奈米持續衝鋒之際，新世代的埃米級製程也積極推進，更前瞻的多個先進製程節點量產或生產準備作業馬不停蹄，埃米世代首發A16預計今年下半年生產就緒，傳將由晶圓20廠領先操刀。業界盛傳，台積電A16製程首批客戶除蘋果、輝達外，還有備受矚目的是OpenAI由博通開發的ASIC晶片。

近年台股吹起ETF熱潮，其中，國泰台灣科技龍頭ETF受惠8月配息4.6元，年化配息率超過15%訊息，高配息率吸引不少投資人買進，進而使投信將資金買入相關成分股，而台積電為國泰台灣科技龍頭最大成分股，將最受惠，投資人不妨可以留意台積電期做相關操作。

（群益期貨提供）

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