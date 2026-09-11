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期貨商論壇／原油期 謹慎追價

經濟日報／ 記者崔馨方整理

布蘭特原油突破每桶100美元大關，油市再度反映中東供應中斷延長的風險。由於美伊互相攻擊油輪，加上胡塞組織襲擊沙烏地能源設施，供應疑慮已擴及替代出口路線，推升國際油價，投資人可伺機利用原油期貨布局。

法人分析，原油庫存消耗也為這波漲勢提供基本面支撐。美國能源資訊署（EIA）估計，今年全球石油庫存已減少約4億桶，第4季中東停產規模仍可能達每日570萬桶，供應恢復不易在短期完成。

接下來關注11日公布的美國8月消費者物價指數（CPI），若通膨偏熱、推升緊縮預期，美元走強與需求壓力將牽制追價買盤。油價突破百美元後，先看整數關卡能否由壓力轉為支撐；若停火或通航改善消息帶動價格跌回百美元以下，後續可追蹤實際出口及庫存變化。

對有意參與原油商品的投資人來說，可留意期交所的布蘭特原油期貨（BRF），採新台幣計價，契約規模為200桶，最小跳動為每桶0.5元，等於一個跳動100元；依期交所最新公告，原始保證金為87,000元。由於近期行情容易受到中東局勢反覆等牽動，操作不宜過度追價，較適合以區間應對並落實風險控管。

由於期貨屬高槓桿保證金交易，價格波動可能放大投資損益，進場前應審慎評估自身風險承受能力，妥善控管部位並確實設定停損。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

原油 中東 布蘭特原油

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