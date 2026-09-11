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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（10）日開盤後賣壓迅速擴大，台積電（2330）、聯發科與台達電等權值股同步走弱，使盤面追價意願轉趨保守，午盤後買盤逐步進駐，集中市場加權指數終場跌242點收46,940點；台指期則跌308點至46,870點，逆價差達70.49點。

期貨市場方面，昨日台指期下跌308點、至46,870點，逆價差為70.49點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,433口至8,056口，其中外資淨空單又增加2,852口至83,918口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,746口至263口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為一千餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，買權OI增量持續大於賣權，目前選擇權空方略為表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在43,000點，9月第二周周五結算的買權最大OI落在48,200點，賣權最大OI落在45,000點；外資台指期買權淨金額-3.17億元、賣權淨金額0.81億元。

台股昨日在權值股疲弱拖累下開低，量縮拉回格局顯示市場追價意願降溫，但盤中並未出現恐慌性殺盤，跌勢相對溫和。後續須觀察成交量能否止跌回升，以及台達電等重跌權值股能否止穩，作為判斷這波拉回是否只是健康換手的重要觀察指標。

台新期貨認為，台指期昨日呈開低走低格局，早盤一路下殺至10日均線之下，權值股聯發科股價強勁為指數形成下方支撐，加上台積電股價盤中收斂跌幅，終場指數以黑K棒留長下影線作收；考量目前遭遇中東衝突導致的油價上漲，以及美股預期升息亂流，預料指數短線將維持高檔震盪。

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