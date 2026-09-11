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華城、中興電 押逾100天

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI資料中心建置潮持續推進，加上全球電網升級與電力需求攀升，重電族群基本面維持強勁，法人持續看好產業長線需求。其中華城（1519）、中興電受惠電網建設及AI用電需求升溫，後市營運展望受市場關注。

生成式AI帶動全球資料中心耗電量快速攀升，根據國際能源署預估，2030年全球資料中心耗電量將突破1,000TWh，年複合成長率（CAGR）達15%。

法人分析，AI高算力需求推升單機櫃功率密度，由100kW進一步提高至1MW，傳統磚造資料中心面臨建置期長，以及散熱、電弧安全等瓶頸，帶動預製模組化資料中心市場快速成長。

另外，市場規模預估將由2025年的293億美元增至2035年的1,280億美元，年複合成長率達13.8%；其中，可縮短六個月以上工期的模組化架構，可望成為未來資料中心建置趨勢。

法人指出，華城中長期受惠綠能政策發展趨勢不變，加上台電強化電網計畫實施，帶動變壓器、配電盤等產品需求成長。公司表示，近年訂單已經在手，預期外銷比重將持續擴大，將依照客戶需求增加產能，並掌握交期變化，外銷成長來自於美國基礎建設法案和削減通膨法案等。

中興電在手訂單量約400億元，其中部分訂單能見度到2031年，預估今年目標新接訂單為200億至250億元。

權證發行商建議，看好華城、中興電等後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局，以價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主。

華城 算力 電力需求

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