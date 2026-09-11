華邦電 挑逾100天

華邦電（2344）受惠DRAM與Flash價格上行，產能維持近滿載，第3季營運有望續創新高。法人維持「買進」投資建議，目標價由158元調升至230元，可利用相關權證伺機布局。

法人分析，華邦電受惠AI伺服器、資料中心、網路基礎設施及Edge AI需求持續增加單機記憶體容量，帶動DRAM供需維持緊俏，推升第3季CMS合約價格延續上行。Flash方面，高容量NOR Flash持續受AI伺服器需求支撐，新世代AI伺服器機架可能使用約500至600顆NOR Flash。預估第3季每股稅後盈餘（EPS）約7.67元。看好華邦電表現的投資人，可挑選相關認購權證，以價內外15%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。