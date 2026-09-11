欣銓（3264）昨（10）日股價受惠外資初評即建議「買進」、目標價上看340元利多激勵，吸引買盤大舉湧入，推升股價開高走高，終場大漲7元，收240元，漲幅3%，表現相當亮麗搶眼。

外資大和資本指出，看好欣銓從車用、工業用等測試廠商，轉型為AI、HPC晶圓測試有成、成為該領域中佼佼者，預估2025~2028年營收年複合成長率（CAGR）可達35%。隨欣銓龍潭廠七層樓產能完成建置，享有溢價費率與高產能利用率，加上ASIC與CPO營收貢獻高於預期，受到大和資本青睞。看好欣銓後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%、距到期日逾100天的相關認購權證進行布局。（統一證券提供）

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