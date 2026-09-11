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南亞 選價內外15%
南亞（1303）受益電子材料事業持續增溫，產線維持高稼動率，法人看好，第3季營運可望優於預期，2026、2027年延續高度成長。
法人指出，玻纖布、銅箔、銅箔基板（CCL）、ABF載板等中低階電子材料仍然緊缺，漲價態勢未歇，加上南亞積極推動AI供應鏈高階材料開發、認證與銷售具明顯成效，預估2027年電子材料營收占比可攀升達70%至80%。南亞應用於AI伺服器的M6至M8高階訂單正與客戶洽談生產配合及廠區產線對接，預計第4季會有明顯進展，帶動後續營收及利潤大幅優化。權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）
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