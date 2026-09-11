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聯發科、世芯 四檔犀利
台股昨（10）日高檔賣壓湧現，呈現量縮價跌格局，盤面淪為個股題材表現，聯發科（2454）、世芯-KY等兩檔ASIC IC股逆勢收高，後市仍有可為，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證槓桿效果，擴大短線獲利空間。
以產業趨勢看，法人分析，人工智慧（AI）由訓練導向推論應用，具有更佳性價比、差異化的AI ASIC，逐漸取代部分標準品，預估2024至2030年年複合成長率接近40%，2026年滲透率有機會突破30%。
隨AI基礎建設延續，多個重量級ASIC進入量產、主流製程轉進2奈米及3奈米，及AI由雲端延伸至終端應用，加上代理AI興起，算力需求轉向系統協調、任務管理及推理能力，帶動CPU需求大幅增加。
法人指出，谷歌（Google）、亞馬遜（AWS）、微軟（Microsoft）、META等均已建立自研ASIC或CPU Roadmap，並依前端運算、輸入及輸出、後段實作、量產需求，將專案分配給不同供應商，聯發科、世芯-KY分別切入Google TPU、AWS Trainium等專案。
Google TPU專案逐步轉向多供應商，聯發科負責TPU 8t的輸入與輸出、後段設計，並有機會延伸TPU v9及TPU v10。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。
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