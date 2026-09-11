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國巨、華新科 認購亮眼

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
國巨董事長陳泰銘。 路透
國巨董事長陳泰銘。 路透

被動元件族群昨（10）日因市場傳出日廠村田製作所擬停產部分MLCC料號，激勵台廠股價群起強揚。其中國巨*（2327）上漲1.2%、收572元，華新科更是勁揚4.5%、收334元，攀本波反彈高峰，表現相當可圈可點。

法人指出，2026-2027年AI伺服器需求維持強勁，從過去生成式AI到現在代理式AI接棒，強調複雜的推理能力，需要更多更高規格的零組件，這給了高階伺服器裡被動元件需求同步爆發成長力道的絕佳機會。

據全球大型電子元器件經銷商Utmel估算，每台AI伺服器搭載高達10,000至40,000顆積層陶瓷電容（MLCC），約為一般伺服器的十倍，單櫃MLCC的產值同步暴增182%，從1,530美元跳升至4,320美元 ，引發ODM廠積極搶貨。

國巨*為全球第一鉭質電容與晶片電阻供應商、全球第三大MLCC供應商。受惠產業正向樂觀發展趨勢，法人指該公司接單出貨比已由上季約1.3-1.5攀升至2.2，標準品與特殊品稼動率均由第2季約80%-85%提升至90%，表現強眼。

摩根大通（小摩）證券指出，觀察日系廠商狀況，第3季有可能出現部分MLCC短缺情況，部分製造商已計劃第4季調漲價格20%-30%。基於有利的產業發展趨勢，小摩給予國巨*「優於大盤」評等，目標價上看1,030元。

華新科受惠同樣有利的產業發展情勢，加上法人預估，台灣與中國大陸MLCC廠第4季報價平均上漲幅度約10%至20%，使得MLCC占比高達42%的華新科前景備受看好，因而吸引買盤大舉追捧，激勵股價勢盛。

權證發行商建議，看好國巨*、華新科等被動元件廠後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外5%內、距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。

華新科 國巨 認購

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