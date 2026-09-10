全民權證／保瑞 二檔前景亮

保瑞（6472）第2季營收季增47.1%、年增20.9%，毛利率季增至41.26%，主因台灣、加拿大廠區規模經濟顯現、代工稼動率回升，及高毛利的罕病藥與CHC營收比重拉升；營業利益率拉升至16.75%，每股純益（EPS）4.44元。

保瑞CDMO滾動12個月在手訂單升至3.17億美元，單季更新簽達3.8億美元的外部合約創歷史新高，其中包括與全球前20大藥廠簽訂10+2年商業量產合約。旗艦罕病產品Vigabatrin∕VIGAFYDE需求強勁，年底處方集覆蓋率目標超過50%，且與上下游重新議約完成，效益將自第3季起完整反映下，市場預估全年EPS為15.8元。

權證券商建議，看好保瑞後市投資人，建議挑選價內外15%內、距到期日逾五個月的認購權證布局。（群益金鼎證券提供）

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