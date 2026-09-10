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全民權證／健鼎 挑價內外10%
健鼎（3044）受惠高階產品占比提升及成本轉嫁順利，第2季利潤率及獲利繳出亮麗成績。法人預期，第3季可望更上一層樓，通用型伺服器及記憶體模組動能明確、產品組合優化，將帶動獲利延續成長力道。
法人指出，代理AI推升CPU需求，加上龍頭供應商產能優先配置AI高階應用，健鼎通用伺服器市占率持續擴張，伺服器平台規格升級亦帶動單機產值大增，預估2026、2027年伺服器與網通營收分別年增90%、30%以上。
權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日逾五個月的認購權證，參與這波短多行情。
（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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