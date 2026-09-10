全民權證／台塑化 押逾150天

台塑化（6505）8 月營收819.6億元，月增9.5％，年增50.3%。柴油供給吃緊，利差依然強勁，維持歷年同期新高；美國汽油庫存位處低點，且因柴油利差處歷史高點，部分美國煉廠選擇增加柴油供應，使汽油庫存難以建立，因中東、俄羅斯煉廠受損，預期汽油利差將維持強勁。

台塑化預期今年第3季產能利用率91%，第4季因配合產能定檢，預期利用率降為74%。法人估目前煉油利差約維持每桶37美元高檔水準，仍處歷年同期新高；成品油供給仍吃緊，預期煉油利差將維持高檔水準，有利於上調台塑化獲利表現。

權證券商建議，看好台塑化後市股價的投資人，建議利用價外10至15%以內、可操作150天期以上的商品介入。（永豐金證券提供）

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