華通、金像電 權證選長天期

上市櫃公司陸續公布8月營收後，市場聚焦在業績成長股上。其中，單月營收表現亮眼、法人為後市營運按讚的華通（2313）、金像電等，權證發行商建議，可挑選價內外10%內、距到期日超過100天（含）的相關認購權證進行布局，參與相關個股走勢。

華通受惠進入第3季消費性產業旺季，除美系手機新機備貨訂單及PC、軟硬板外，光模塊業務將逐漸放量，單月產值持續提升下，帶動資料中心業務營收成長維持前季高水準表現；衛星業務方面，美系大客戶下一代V3衛星將於下半年上線，V3於PCB板材規格和用量上皆較前代大幅提升，有益於華通衛星業務持續成長。

市場預估華通單季營收為233.8億元、季增17%，毛利率預期將持續受益於衛星等非消費性業務持續出貨，產品結構優化，季增2.6個百分點至21.1%，稅後淨利預估將季增75.6%至25.9億元，EPS 2.1元，營運創歷史新高。華通8月營收為70.1億元，月增0.8%、年增6.8%。

金像電方面，第2季毛利率34.7%，單季稅率降至24.1%，稅後淨利47.8億元，季增37.3%、年增182.4%，EPS 9.07元，創新高；累計上半年EPS為15.68元。因應客戶強勁需求，金像電積極擴產提升產能，但目前供給仍無法滿足客戶需求，包括一般伺服器、AI伺服器及高階交換器等需求非常強勁，以全年生產規劃來看將持續增加。

配合毛利率較佳的AI相關產品出貨提升，產品組合優化及規模效益等，市場估計第3季營收303.6億元，季增25.1%、年增71.7%，毛利率37.5%，稅後淨利65.7億元，季增37.5%、年增103.7%，EPS為12.4元。