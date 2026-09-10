聽新聞
0:00 / 0:00
台指期 維持多頭格局
台股昨（9）日高檔震盪收紅，終場收在47,183點，上漲77點；台指期則漲232點、至47,187點，正價差為3.64點。期貨商表示，目前台指期仍位於所有均線之上，下方均線也具支撐，短線上，若未突破高點，可能形成高檔震盪整理格局。
台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少1,221口至6,623口，其中外資淨空單減少1,196口至81,066口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加724口至3,009口。
台新期貨認為，台指期昨日呈開高震盪格局，早盤一度大漲超過600點，然而逼近前一日高點，賣壓隨即出籠，終場指數漲幅收斂，以紅K棒留上影線作收。目前指數遭遇獲利了結賣壓，但位於所有均線之上，下方均線仍具支撐，短線上，若未突破高點，可能形成高檔震盪整理格局。
展望後市，以技術面來看，昨日指數開高後，一路向上到接近前一日高點附近，但未能有效突破，隨後一路走低至接近平盤，顯示47,500點仍是明顯壓力區。以整體趨勢結構觀察，加權指數收盤仍穩守短、中、長期均線之上，均線排列尚未轉弱，代表中期多頭格局暫時沒有遭到破壞。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，9月第二周周三結算的買權最大OI落在47,300點，賣權最大OI落在47,000點。
整體而言，許多擁長線基本面的個股或族群，昨日隨大盤震盪呈開高走低，顯示短線籌碼仍待沉澱，加上中東地緣政治緊張推升原油逼近百元大關，再度喚醒市場對通膨與聯準會動向的擔憂。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。