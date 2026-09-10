期貨商論壇／台指期 高檔換手

台指期昨（9）日盤中最高衝上47,592點，然隨指數逼近前波壓力區，逢高獲利了結與解套賣壓聯袂湧出，致使盤勢午後震盪回落，終場上漲232點，收在47,187點，日K線收出帶長上影線紅K棒，雖顯示47,500點以上追價力道暫歇，但指數全日未跌破47,000點整數關卡與5日均線，多方防守意願堅定，高檔換手格局維持穩健。

類股表現方面，盤面結構呈資金擴散格局，油電燃氣類股受買盤強力推升，大漲8.96%，光電族群勁揚3.55%，航運與通信網路亦分別穩健收紅，前一日重挫的電腦及周邊設備族群迅速止血，類股指數回升，傳產原物料的水泥、塑膠、線纜與重電族群齊步上揚逾1%，有效分擔科技股壓力。

技術面上，台指期短中長期均線呈多頭排列，下檔5日線與月線支撐力道相對有力，多方波段多頭架構並未遭到實質破壞，儘管盤中衝高留出較長上影線，但在量能受控且價漲量縮格局下，顯示市場追價態度維持理性，並未引爆失控賣壓。

總經層面上，美股高檔震盪與即將公布最新CPI通膨數據，令市場法人態度轉趨審慎觀望，短線盤勢預料將持續消化47K關卡之上賣壓，呈高檔區間震盪整理，待AI族群浮額沉澱與籌碼良性換手完畢後，多方仍具備沿短均線伺機挑戰波段新高的厚實實力。

（凱基期貨提供）

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