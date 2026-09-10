期貨商論壇／匯率期 靈活布局

美元兌日圓跌破155後，空頭回補一口氣湧出，盤面節奏明顯轉向。日圓9月以來升值，近日一度觸及153.53，這波日圓急升，反映市場正修正長期偏向美元、偏空日圓的部位，匯市焦點也轉為美日央行政策誰先改變利差預期。

在經濟數據方面，美國8月非農就業新增16.2萬人、失業率維持4.1%，數據強於市場預期，聯準會9月升息押注升溫，長天期美債殖利率仍在高檔。

值得關注的是，本周生產者物價指數與消費者物價指數將接續公布，將是聯準會下周會議前最重要的通膨訊號。

若物價壓力再起，美國利率優勢可望支撐美元反彈；若通膨未再偏熱，市場便會重新檢視高利率是否已充分反映。

日圓端則有日本央行升息預期推波助瀾，市場普遍預期9月17至18日會議可能升息1碼，政策利率由1%調升至1.25%；美元兌日圓短線先看152至153區能否守穩，守住代表日圓買盤仍在；若美國通膨意外偏熱，回測155附近的機率仍高。

投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（台新期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。