快訊

你名字中有「這64字」嗎？命理師：投資運勢一路旺到年底

名醫陳世瑀貪汙判6年不斷暫緩執行拖2年 人間蒸發新北檢發布通緝

曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

聽新聞
0:00 / 0:00

元大期貨美股選擇權跨平台行動下單更便利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨Cboe美股選擇權功能正式登陸「投資先生」平台，為美股投資人提供衍生性商品更多元的交易選擇。元大期貨／提供
元大期貨Cboe美股選擇權功能正式登陸「投資先生」平台，為美股投資人提供衍生性商品更多元的交易選擇。元大期貨／提供

全球資本市場高度連動下，美股投資已成為台灣投資人資產配置的重要一環。根據券商公會統計，台灣複委託交易近七成集中於美股市場，反映出台灣投資人對美股的高度關注與參與深度。隨著市場波動加劇、投資人操作需求日趨多元，如何在既有的美股布局基礎上，進一步靈活運用不同商品工具，已成為投資人關注的核心課題。

元大期貨（6023）宣布Cboe美股選擇權商品正式上架至「投資先生」平台。 「投資先生」為台灣下載數超過700萬次、活躍用戶超過百萬的綜合投資平台，涵蓋台股、美股現貨、基金、期貨等多元商品。此次Cboe美股選擇權的加入，使「投資先生」的商品版圖更趨全面，成為全台首家可以手機下單美股選擇權的平台，投資人得以在熟悉的操作環境中，一站式接觸美股選擇權交易。

Cboe執行副總裁兼全球衍生品主管 Rob Hocking 對與元大期貨合作表示：「Cboe是美國最大的選擇權交易所，元大期貨是台灣首家提供美股指數選擇權的期貨商，也是Cboe十分重視的夥伴。我們很高興能與元大期貨攜手合作，讓台灣投資人擁有更多風險管理工具。我們期待看到投資人透過更廣泛的商品接觸與深度的市場教育，充分發揮指數選擇權的策略價值。」

美股選擇權作為成熟市場中廣泛應用的金融工具，與現貨投資在風險屬性與操作邏輯上存在本質差異，具備不同市場情境下的策略運用空間。對於已持有美股部位的投資人而言，了解並善用衍生性商品工具，有助於拓展對整體市場結構的認識與因應能力。

作為台灣期貨業的領導品牌，元大期貨憑藉穩健的財務後盾與深厚的衍生性商品專業，持續深化數位金融服務版圖。旗下專業電腦下單系統iTRADER早已開放Cboe美股選擇權交易；此次將該功能延伸至「投資先生」行動 APP，不僅成功打通了電腦端（AP）與行動端（網頁/APP）的雙渠道，更是元大期貨在「跨平台商品整合」上的重要里程碑。透過兩大平台的互補優勢，投資人得以在不同情境下無縫切換，全面升級美股選擇權的交易體驗。

美股 期貨 元大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股有0050全球看009826！從VT歷史股災看懂：市場回檔才顯實力

009826布局全球股市！美股、日股還能追？一次分散「選市焦慮」

可直接買國內黃金基金了 兆豐投信全台首發美國黃金礦業ETF 10月6日募集

009826內扣費是VT10倍...買了當盤子？清流君點2優勢：申貸、稅金差太多

相關新聞

元大期貨美股選擇權跨平台行動下單更便利

全球資本市場高度連動下，美股投資已成為台灣投資人資產配置的重要一環。根據券商公會統計，台灣複委託交易近七成集中於美股市場，反映出台灣投資人對美股的高度關注與參與深度。隨著市場波動加劇、投資人操作需求日趨多元，如何在既有的美股布局基礎上，進一步靈活運用不同商品工具，已成為投資人關注的核心課題。

台積電、鴻海 認購來電

蘋果將在台灣時間9月10日凌晨舉行新品發表會，預期將端出iPhone 18系列新機與首款折疊iPhone等新品。其中，尤以折疊iPhone最受矚目，將是歷來最大幅度的外觀改變。法人看好「蘋果概念股」後市營運，相關權證可伺機布局。

大立光、玉晶光 四檔靚

蘋果秋季新品即將登場，市場聚焦AI功能、鏡頭與硬體升級，帶動台系供應鏈迎接新一波拉貨潮。法人看好大立光（3008）、玉晶光等鏡頭廠下半年營運升溫，投資人可留意受惠個股，並搭配相關權證掌握波段行情。

新日興夯 押逾120天

台股近日緩步墊高，盤面題材股各自發揮，新日興（3376）隨蘋果即將發表首款折疊iPhone，出貨動能可望轉強，並吸引短多買盤青睞，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

全民權證／華邦電 兩檔放閃

華邦電（2344）受益記憶體供需緊俏及人工智慧（AI）與網通需求強勁，第2季獲利締新猷並優於預期，法人看好記憶體價格續漲，第3季營運可望更上一層樓。

全民權證／日月光 選逾120天

日月光投控（3711）加速先進封裝、CPO及PLP等技術布局，顯示AI晶片效能競爭已由過往著重先進製程微縮，逐步延伸至封裝架構、互連頻寬、I/O功耗與整體電源效率。法人維持「買進」投資建議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。