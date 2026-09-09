元大期貨美股選擇權跨平台行動下單更便利

全球資本市場高度連動下，美股投資已成為台灣投資人資產配置的重要一環。根據券商公會統計，台灣複委託交易近七成集中於美股市場，反映出台灣投資人對美股的高度關注與參與深度。隨著市場波動加劇、投資人操作需求日趨多元，如何在既有的美股布局基礎上，進一步靈活運用不同商品工具，已成為投資人關注的核心課題。

元大期貨（6023）宣布Cboe美股選擇權商品正式上架至「投資先生」平台。 「投資先生」為台灣下載數超過700萬次、活躍用戶超過百萬的綜合投資平台，涵蓋台股、美股現貨、基金、期貨等多元商品。此次Cboe美股選擇權的加入，使「投資先生」的商品版圖更趨全面，成為全台首家可以手機下單美股選擇權的平台，投資人得以在熟悉的操作環境中，一站式接觸美股選擇權交易。

Cboe執行副總裁兼全球衍生品主管 Rob Hocking 對與元大期貨合作表示：「Cboe是美國最大的選擇權交易所，元大期貨是台灣首家提供美股指數選擇權的期貨商，也是Cboe十分重視的夥伴。我們很高興能與元大期貨攜手合作，讓台灣投資人擁有更多風險管理工具。我們期待看到投資人透過更廣泛的商品接觸與深度的市場教育，充分發揮指數選擇權的策略價值。」

美股選擇權作為成熟市場中廣泛應用的金融工具，與現貨投資在風險屬性與操作邏輯上存在本質差異，具備不同市場情境下的策略運用空間。對於已持有美股部位的投資人而言，了解並善用衍生性商品工具，有助於拓展對整體市場結構的認識與因應能力。

作為台灣期貨業的領導品牌，元大期貨憑藉穩健的財務後盾與深厚的衍生性商品專業，持續深化數位金融服務版圖。旗下專業電腦下單系統iTRADER早已開放Cboe美股選擇權交易；此次將該功能延伸至「投資先生」行動 APP，不僅成功打通了電腦端（AP）與行動端（網頁/APP）的雙渠道，更是元大期貨在「跨平台商品整合」上的重要里程碑。透過兩大平台的互補優勢，投資人得以在不同情境下無縫切換，全面升級美股選擇權的交易體驗。