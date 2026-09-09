9月電子期漲 金融期跌

全球資本市場高度連動下，美股投資已成為台灣投資人資產配置的重要一環。根據券商公會統計，台灣複委託交易近七成集中於美股市場，反映出台灣投資人對美股的高度關注與參與深度。隨著市場波動加劇、投資人操作需求日趨多元，如何在既有的美股布局基礎上，進一步靈活運用不同商品工具，已成為投資人關注的核心課題。

2026-09-09 14:27