聽新聞
0:00 / 0:00
9月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲77.58點，收47183.36點。9月電子期收2986.40點，上漲10.15點，逆價差3.71點；9月金融期收3507.80點，下跌50.20點，正價差3.46點。
9月電子期以2986.40點作收，上漲10.15點，成交60口。
電子現貨以2990.11點作收，上漲7.23點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差3.71點。
9月金融期以3507.80點作收，下跌50.20點，成交445口。10月金融期以3513.40點作收，下跌50.20點，成交3口。
金融現貨以3504.34點作收，下跌52.17點；9月金融期貨與現貨相較，正價差3.46點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。