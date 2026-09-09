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9月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北9日電

台北股市今天上漲77.58點，收47183.36點。9月電子期收2986.40點，上漲10.15點，逆價差3.71點；9月金融期收3507.80點，下跌50.20點，正價差3.46點。

9月電子期以2986.40點作收，上漲10.15點，成交60口。

電子現貨以2990.11點作收，上漲7.23點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差3.71點。

9月金融期以3507.80點作收，下跌50.20點，成交445口。10月金融期以3513.40點作收，下跌50.20點，成交3口。

金融現貨以3504.34點作收，下跌52.17點；9月金融期貨與現貨相較，正價差3.46點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 逆價差

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